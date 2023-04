Trump spreekt voor het eerst na historische zitting: «Deze aanklacht is een belediging voor ons land»

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft dinsdag zonder voorwaarden de rechtbank in New York verlaten nadat hij was voorgeleid voor de rechter in een historische zitting. Een proces zou begin volgend jaar van start kunnen gaan. «Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was in Amerika», zei Donald Trump dinsdagavond vanuit zijn thuisbasis Mar-a-Lago in Florida.

Volgens Amerikaanse nieuwszenders heeft Trump in de zitting achter gesloten deuren onschuldig gepleit op alle 34 aanklachten die tegen hem zijn geformuleerd in de zaak rond de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. In de zaal waren geen televisiecamera’s toegestaan. Een handvol fotografen mocht wel beelden maken.

In een persmededeling heeft openbare aanklager Alvin Bragg na afloop van de zitting aangegeven dat Trump een reeks betalingen zou «georkestreerd» hebben om drie pijnlijke affaires toe te dekken in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. De oud-president wordt ervan beschuldigd dat hij de boekhouding heeft vervalst om die betalingen uit zicht te houden.

130.000 dollar zwijggeld

Een portier van Trump Tower, die beweerde informatie te hebben over een onecht kind, zou 30.000 dollar ontvangen hebben. Een vrouw die zich presenteerde als een vroegere minnares kreeg 150.000 dollar om discreet te blijven en de pornoactrice tenslotte ontving 130.000 dollar om te zwijgen over een vermeende buitenechtelijke affaire, aldus Bragg.

Eén van de advocaten van Trump, Todd Blanche, laakte na afloop van de zitting een «trieste» tenlastelegging. «De aanklacht is een standaardtekst. Het is echt ontgoochelend», verklaarde de advocaat, die de aanklager van «politieke vervolging» betichtte. Volgens Blanche is zijn cliënt «boos» en «gefrustreerd», maar ook «vastberaden».

«Electorale inmenging»

«Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was in Amerika», zei Donald Trump dinsdagavond vanuit Mar-a-Lago, enkele uren nadat hij voor de rechter in New York moest verschijnen. «De enige misdaad die ik heb begaan, is ons land moedig te hebben verdedigd tegen diegenen die het willen vernietigen», aldus de voormalige Amerikaanse president. Hij noemde de aanklacht «een belediging» voor zijn land.

Volgens Trump, die in Mar-a-Lago werd toegejuicht door aanhangers, wil men met de aanklacht vooral de volgende presidentsverkiezingen van 2024 beïnvloeden. Trump is kandidaat voor een nieuwe ambtstermijn. «Het gaat om massale electorale inmenging op een schaal die ons land nog nooit gezien heeft», klonk het in zijn bekende stijl.

«Ons rechtssysteem is wetteloos geworden», ging Trump tekeer. De Democraten proberen het te misbruiken om verkiezingen te winnen. «We zijn een natie in verval. En nu willen deze radicaal-linkse gekken onze verkiezingen beïnvloeden met de hulp van gerechtelijke instanties. Dat kunnen we niet toestaan».

Proces na verkiezingen

Na het voorlezing van de aanklacht, zijn nu een reeks hoorzittingen gepland en de mogelijkheid om verschillende verzoeken in te dienen. Verwacht wordt dat de advocaten van Trump de procedure zullen proberen vertragen. Die laatste zou pas op 4 december weer voor de rechter moeten verschijnen.

Het proces zou dan ten vroegste in januari 2024 kunnen starten, maar de verdediging van de voormalige president pleitte dinsdag voor het late voorjaar. De Amerikaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor november 2024. De voorverkiezingen binnen de partijen zouden al in februari van start gaan. Voorlopig zijn bij de Republikeinen naast Trump enkel de vroegere gouverneurs Nikki Haley en Asa Hutchinson formeel kandidaat.