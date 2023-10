Turkse hoofdstad Ankara opgeschrikt door zware explosie, PKK eist aanslag op (video)

De Turkse hoofdstad Ankara is vanochtend opgeschrikt door een zware explosie. Die vond plaats in de buurt van het parlement. Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken laat in een eerste reactie weten dat het zou gaan om «een terroristische aanslag». Twee agenten raakten gewond. Intussen heeft de Koerdische PKK de aanslag opgeëist.