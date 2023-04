Twee leeuwenwelpjes geboren in Planckendael

De twee jongen van leeuwin Lorena blijven voorlopig nog in de kraamkamer van het leeuwenverblijf, bij hun moeder. Grote broer Wishu en vader Jari blijven er nog even van gescheiden, voor de veiligheid van de nog blinde en hulpeloze welpjes die anders mogelijk niet opgewassen zouden zijn tegen al te enthousiaste reacties van volwassen mannetjes. Pas na naar schatting twee maanden zal Lorena, net als in het wild, de leeuwtjes bij hun nekvel grijpen en ermee naar de buitenwereld trekken.

«Ervaren mama»

«Het is een bedreigde diersoort, dus we zijn heel blij dat het geweldig gaat met de kersverse moeder en haar welpen», zegt verzorger Frederik van Zoo Planckendael. «Ze zien er heel gezond uit en liggen lekker dicht bij mama. Als ervaren moeder weet Lorena prima hoe ze zo’n geboorte moet aanpakken.»

Het is voor Lorena inderdaad al haar derde succesvolle worp, telkens met Jari als vader. De leeuwin werd trouwens zelf ook geboren in Planckendael.

Naam met Y

De Mechelse dierentuin neemt deel aan het Europees kweekprogramma van de Aziatische leeuw. Dat is bedoeld om een reservepopulatie te behouden voor de sterk bedreigde populatie in het wild. De Aziatische leeuw heeft het erg moeilijk door habitatverlies en stroperij en komt enkel nog voor in het Gir Forest National Park in India.