Unia ziet dossiers over fysiek geweld tegen lgbtq+-personen toenemen

Het interfederaal gelijkekansencentrum Unia heeft in 2022 24 haatmisdrijven met fysiek geweld tegen lgbti+-personen behandeld. Dat is het hoogste aantal van de voorbije vijf jaar, klinkt het woensdag in een persbericht. Unia pleit voor een nieuw interfederaal actieplan rond discriminatie en geweld tegen lgbti+-personen en een wijziging van het strafwetboek om zich zo ook burgerlijke partij te kunnen stellen als het slachtoffer is overleden.