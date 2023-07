Vader sterft bij ongeval in Frans waterpretpark, dochtertje (3) in kritieke toestand

In het Wonderland Waterpark in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, op een veertigtal kilometer van Aix-en-Provence, werd een opblaasbare attractie met een lengte en breedte van 20 meter opgeschept door de wind. Het gevaarte kwam 50 meter verder terecht.

Een 35-jarige vader en zijn driejarige dochtertje, die zich op dat moment in de attractie bevonden, werden in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in het 40 kilometer verderop gelegen Marseille. Daar is de vader intussen bezweken aan zijn verwondingen.