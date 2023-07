Verdict proces aanslagen is gevallen: zes schuldig, twee deels schuldig, twee vrijspraken

Voorzitster Laurence Massart begon rond 19 uur de voorlezing van het arrest, na 19 dagen van beraadslaging. De voorlezing, waarbij de voorzitster eerst de vragen opsomde waarop ’ja’ geantwoord werd, daarna die waarop ’neen’ werd geantwoord en daarna de vragen die niet beantwoord werden, ging heel snel. Ook voor de advocaten en de beschuldigden leek het eerst niet duidelijk waaraan ze wel of niet schuldig zijn bevonden.

Bij de beschuldigden was niet veel emotie te zien tijdens de voorlezing van het arrest. Ibrahim en Smail Farisi bleven wel niet heel de tijd in de zaal, al besliste Ibrahim later wel om terug te keren. De juryleden, die voor het eerst na 19 dagen beraadslaging opnieuw oog in oog zitten met de beschuldigden, lieten via hun lichaamstaal eveneens niet in hun kaarten kijken.

Vrijspraak en deels schuldig

De broers-Farisi werden door de jury vrijgesproken. Voor Ibrahim was dat verwacht, aangezien zowel de burgerlijke partijen als het openbaar ministerie zijn vrijspraak vroegen. Voor Smail Farisi hadden de procureurs en de burgerlijke partijen de vrijspraak voor terroristische moord en poging tot moord gevraagd, maar wel een veroordeling voor deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. De jury besliste echter om hem volledig vrij te spreken. Voor de oudste broer zag de jury wel enkele elementen, maar geen bewijs dat boven alle redelijke twijfel was verheven. Voor zijn jongere broer weerhield de jury geen enkel element, wat dus ook resulteerde in de vrijspraak.

Sofien Ayari en Hervé Bayingana Muhirwa werden dan weer enkel schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van een terreurgroep, en niet voor terroristische moord en moordpoging. Dat is voor Ayari erg opvallend, aangezien hij hetzelfde parcours aflegde als Salah Abdeslam en samen met hem werd opgepakt. Abdeslam werd echter, net als Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi en Bilal El Makhoukhi, schuldig bevonden aan terroristische moord en poging tot moord.

35 slachtoffers in plaats van 32

De advocaten van Bilal El Makhoukhi hadden gevraagd om hem niet te veroordelen voor terrorisme, maar wel voor oorlogsmisdaden. De jury is hen daar echter niet in gevolgd. Ook op de vraag om El Makhoukhi te veroordelen als medeplichtige aan terroristische moord en poging tot moord en niet als mededader antwoordde de jury negatief. De verdediging van Hervé Bayingana Muhirwa had dan weer een herkwalificering van deelname aan de activiteiten van een terreurgroep naar het verbergen van misdadigers gevraagd, waarop veel minder zware straffen staan. Ook op die vraag ging de jury niet in.

Wel ging de jury akkoord met de advocaten van drie slachtoffers die in de jaren na de aanslagen om het leven kwamen. Zij hadden een herkwalificatie van poging tot moord naar moord gevraagd omdat de dood van hun cliënten het gevolg was van de aanslagen. Het gaat onder meer om Shanti De Corte, de jonge vrouw die vorig jaar euthanasie pleegde. Voor een vierde slachtoffer, van wie weinig bekend is en die op het proces ook niet werd vertegenwoordigd door een advocaat, werd niet ingegaan op die vraag. Atar, Abrini, Krayem, Abdeslam, El Haddad Asufi en El Makhoukhi zijn dus schuldig aan 35 moorden en geen 32.

