Verhuizen is minder evident door staat woningmarkt

Wij Belgen zijn sowieso al niet de grootste verhuizers. Onze honkvastheid zit diep in onze genen verankerd. Door de huidige staat van de woningmarkt lijken nu nog minder mensen te verhuizen. Dat heeft verschillende redenen. Kandidaat-kopers haken bijvoorbeeld af, het is niet het ideale moment om te verkopen en de krapte op de huurmarkt is eveneens een remmende factor. Het goede nieuws is dat huurwoningen de afgelopen tijd wel energiezuiniger zijn geworden. Dat vinden kandidaat-huurders vaak erg belangrijk.

Afkoeling op de koopmarkt

Voor verkopers is de huidige staat van de woningmarkt minder interessant. Voorheen stonden kandidaat-kopers te springen om een huis te kopen en vond er vaak een opbodspelletje plaats. Hierdoor wisten verkopers het meeste uit de verkoop te halen. Die situatie is grondig gewijzigd. Het enthousiasme op de woningmarkt is afgenomen en kandidaat-kopers hebben weer wat meer onderhandelingsmarge gekregen. Dat maakt het minder interessant om te verkopen. De vastgoedprijzen stijgen over het algemeen nog steeds, maar wel minder snel dan de inflatie. Dat maakt de markt minder interessant voor wie wil verkopen.

Veel activiteit bij jongeren, maar het blijft moeilijk

Daartegenover staat dat jongeren die wél willen kopen – volgens de cijfers blijven jongeren opvallend actief op de vastgoedmarkt –, tegen allerlei problemen aanlopen. Nog nooit was het namelijk zo moeilijk om een eerste huis te kopen. De hypotheekrente is allesbehalve interessant, de banken vragen een hoge eigen inbreng en de renovatieverplichtingen maken energieonzuinige woningen minder betaalbaar. Bovendien willen jongeren vooral in de buurt van grootsteden wonen. Deze stormloop op een beperkte groep van woningen zorgt ervoor dat veel jongeren maar geen geschikte woonruimte vinden en dat de prijzen oplopen.

Vooral in West-Vlaanderen minder koopactiviteit

Dit alles blijkt ook uit de cijfers van 2022. Zowel in Vlaanderen als in België is de vastgoedactiviteit dan met twee procent gedaald ten opzichte van 2021. In Brussel ging het om een daling van anderhalf procent. Die daling is volgens experts te wijten aan een vernietigende cocktail met diverse ingrediënten: oorlog in Oekraïne, economische onzekerheid, inflatie, hoge energieprijzen en stijgende rentevoeten. In alle Vlaamse provincies is de vastgoedactiviteit afgenomen. De grootste daling viel te noteren in West-Vlaanderen. Enkel Oost-Vlaanderen is een uitzondering, daar is de vastgoedactiviteit in 2022 net toegenomen.

Stormloop op de huurwoningen

De afkoeling van de Vlaamse koopmarkt staat in schril contrast met de stormloop op de huurmarkt. In een jaar tijd is het aantal kandidaat-huurders met ruim een derde gestegen. Voor elk huurpand in het Vlaams Gewest zouden er maar liefst zestien aanvragen binnenkomen. De kalmering op de koopmarkt zorgt er niet alleen voor dat huurders langer blijven huren en dus niet verhuizen, maar zorgt er ook voor dat een nieuwe groep huurders zich aandringt. Dat zorgt voor krapte op de huurmarkt.