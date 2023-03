Verkeersluwe wijken van Good Move hebben positief effect op MIVB-lijnen

Met ‘To the stars’ heeft Tsar B, geboren als Justine Bourgeus, haar tweede studioalbum te water gelaten. De 28-jarige muzikant, producer en componist lijkt wel vijf levens in één te leiden: vorig jaar wekte ze een van de legendarische kookboeken van Salvador Dalí tot leven in de concertfilm ‘Les Diners de Gala’, en als ze niet sleutelt aan een soundtrack voor een film of serie duikt ze op in een docureeks (‘She’s Lost in Music’), verdwijnt ze in een boek of droomt ze weg over het heelal. In ‘To the stars’ smelten clubmuziek, moderne pop en klassieke muziek samen met Bourgeus’ fascinatie voor het onmetelijke firmament boven onze hoofden.