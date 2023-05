Voel je je veilig in je buurt? Dan verlies je sneller gewicht!

Een lagere socio-economische status, die mee bepaald wordt door de omgeving waarin iemand leeft, is een bekende risicofactor voor obesitas. Voor obesitaspatiënten helpen dieet- en bewegingsprogramma’s om hun levensstijl te veranderen. Tot nog toe was er weinig geweten over de invloed van de omgeving op veranderingen in levensstijl. Daarom heeft deze studie de relatie onderzocht tussen buurtkenmerken en gewichtsverandering.