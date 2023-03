Vooral de armste kinderen lijden nog onder COVID-leerachterstand

O nderzoekers baseerden zich op ongeveer veertig studies uit vijftien verschillende landen uit Europa, de Verenigde Staten en Afrika. Daaruit blijkt dat kinderen gemiddeld een derde van een schooljaar verloren hebben. Dat is een te eenvoudige voorstelling van de resultaten, aangezien er grote verschillen bestaan naargelang de achtergrond. Zo zijn kinderen met een achtergestelde economische achtergrond ook het verst achteropgeraakt op school. Die ongelijkheid in het onderwijs was er al en wordt nu dus nog vergroot.

Ongelijkheid

Zelfs als de achterstand beperkt blijft tot enkele maanden, kan dat kind later grote gevolgen ondervinden. Betthauser spreekt zelfs van een «echt generatieprobleem» op lange termijn, bijvoorbeeld op de werkvloer. «Onderwijs is een van de factoren - misschien wel de belangrijkste - die bepalen hoe makkelijk het zal zijn om de arbeidsmarkt te betreden, om te slagen op de arbeidsmarkt, om in je levensonderhoud te kunnen voorzien.»

Geen laptop

Bewegingsvrijheid

De situatie in België

Wereldwijd lijdt het onderwijs onder de gevolgen van corona, met een toenemende ongelijkheid als meest schrijnende factor. België scoorde vóór de pandemie al slecht op het gebied van ongelijkheid in het onderwijs. Vooral ons secondair onderwijs doet het op dat vlak zeer slecht. Volgens een rapport van Unicef staat het Belgische middelbare onderwijs op de 28ste plaats van 38 onderzochte landen. Ook volgens een onderzoek van de OESO-landen horen we op het vlak van onderwijsongelijkheid bij de slechtste leerlingen van de klas. Op gebieden zoals het niveauverschil tussen scholen, de kans om als kansarme leerling in het buitengewoon onderwijs terecht te komen of om af te glijden in ons beruchte ‘watervalsysteem’ doen we het als land het slechtst. Het controversiële watervalsysteem in ons onderwijs werkt nog steeds als een versterker van sociale ongelijkheid, dit blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. Meer dan 8 op 10 kansarme jongeren volgen een TSO- of BSO-richting, terwijl meer dan 8 op 10 van de kansrijksten ASO volgen. De naweeën van de pandemie lijken nu zout te strooien in een al open wonde.