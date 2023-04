Waarom Antabuse, de pil die alcoholverslaafden helpt om geen alcohol te drinken, van de markt gehaald wordt

Volgens De Standaard heeft de terugtrekking te maken met onstabiele bevoorrading van de werkzame stof in de pil, disulfiram. Ook de vondst van nitrosamine, een stof die bij langdurige blootstelling kanker kan uitlokken, in Antabuse heeft bijgedragen tot de terugtrekking van het geneesmiddel, meldt de krant.

Economische belangen

«Dat nitrosamine schadelijk is bij langdurige inname is al lang bekend en dat geldt ook voor andere geneesmiddelen», zegt Frieda Matthys, professor psychiatrie aan de VUB gespecialiseerd in verslavingen. «Naast de stockbreuk zijn economische belangen waarschijnlijk de belangrijkste reden voor de stopzetting.»