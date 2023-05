Waarom je beter geen insecten doodslaat

«De afgelopen 50 jaar verloren we in Vlaanderen de helft van onze insecten. En we verliezen nog altijd 1% per jaar», zegt Wim Veraghtert, van Natuurpunt Studie. En dat terwijl insecten zorgen voor een gezonde bodem, de planten bestuiven, voedsel zijn voor andere dieren en afval opruimen. De grootste oorzaken van de achteruitgang zijn het verdwijnen van natuur, vervuiling, pesticiden en klimaatverandering.

App ObsIdentify

Natuurpunt wil daarom met een nieuwe campagne de aandacht vestigen op het nut van de kleine diertjes. De organisatie vraagt iedereen om tussen 1 juni en 31 augustus zoveel mogelijk insecten digitaal te ’vangen’ met de app ObsIdentify. «Dat kan overal: in de tuin, in het bos of in de stad. Elk insect telt», luidt het. Via de challenge in ObsIdentify gaat Natuurpunt dan de toestand van insecten in kaart brengen. Zo kan de organisatie bijvoorbeeld zien hoeveel insectensoorten er digitaal gevangen zijn deze zomer, welke gemeente de meeste en minste insecten telt en welke insecten er op voor- en achteruitgaan.