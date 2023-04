Waarom zoveel mensen investeren in hun tuin

De laatste jaren ontdekken steeds meer mensen het belang van investeren in een mooie tuin. Ja, het is een plek om te ontspannen. Maar het kan zo veel meer betekenen. Het trekt je leefruimte open, verlengt je huis, is een plek om mensen te ontvangen enzovoort.

Wat een tuin zo belangrijk maakt

Als je investeert in je tuin, breid je je huis en leefruimte eigenlijk uit. Zo kan je genieten van een extra plek van ontspanning. Daarnaast gaat bij een knappe, goed onderhouden en luxueuze tuin de marktwaarde van je woning enorm naar boven. En vergeet ook niet de verbeterde gezondheid en welzijn van tuinieren. Het is in conclusie een goede manier om te ontspannen, je stress te verminderen en van je woning een fijnere plek te maken.

Wat kan je allemaal doen in een tuin?

Ten eerste kan je opruimen om optimaal te genieten van de natuur die een tuin biedt. Rommelige tuinhuisjes en andere objecten die gedumpt worden zijn niet echt gezellig om rond te zijn. Wegbergen en sorteren is dus de boodschap. Wat je niet gebruikt, gooi je weg, de rest ruim je netjes op. Als je dan een schone lei hebt om mee aan de slag te gaan, kan je een extra ruimte overwegen. Een pergola terras als woonuitbreiding is een slimme keuze om je comfort te vergroten. Er bestaan zelfs variaties met bluetooth en beweegbare lamellen zodat je zo veel mogelijk kan profiteren van de luxe die zo’n pergola schenkt. Wanneer je rekening houdt met mogelijke ruimte voor een pergola of andere uitbreiding, kan je beginnen aan de biodiversiteit en aanwezigheid van de planten. Maai het gras, wied het onkruid en plant je favoriete planten. Kleurrijke bloemen zijn een prachtige toevoeging die je tuin een indrukwekkend effect kunnen geven.

Een tip: als je gebruik maakt van verschillende lengtes en hoogtes van bloemen en struiken creëer je meer diepte in je tuin. Dat geeft een gezellig en verzorgd gevoel. Als het kan, voeg dan ook wat water toe zoals een vijver of fonteintje. Niet alleen is water behulpzaam bij het balanceren van stress, het geluid van stromend water kan ook geluid van buitenaf dempen. Maak het af door wat extra zitplekken zoals een hangmat, decoratieve elementen zoals beelden en je tuin krijgt een luxueuze en gezellige uitstraling.

En in de winter dan?