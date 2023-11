Wat is IPTV en wat zijn de voordelen?

Televisiekijken is de norm tegenwoordig, dat is in de laatste jaren in feite nog niet veranderd. Wat wel veranderd is, is de verscheidenheid aan methodes om televisie te kijken. Terwijl we vroeger nog beperkt waren tot het gewone televisietoestel met een kabelverbinding, bestaan er tegenwoordig talloze manieren om sneller, beter en goedkoper je favoriete programma's en films te zien.

IPTV is een van die mogelijkheden en verdient wat extra uitleg en aandacht. Wat is het precies en wat zijn de voordelen en valkuilen? Hieronder lees je meer.