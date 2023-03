Wat zijn de beste sport NFT’s?

Een sport NFT verwijst naar een digitaal token dat een sportgerelateerde gebeurtenis of persoon heeft geregistreerd. Dit token kan niet worden uitgewisseld met andere niet-fungibele tokens, noch worden gedeeld. Dat komt omdat elke NFT in de sport uniek is en dus een verzamelobject. NFT's maken deel uit van de metaverse van de Ethereum-blockchain en kunnen als zodanig nooit worden ingewisseld voor een andere. Omdat het beschikbaar is in een openbaar grootboek, is het een transparant en openbaar verifieerbaar digitaal item. Hoewel je crypto’s zoals de BTC koers kunt gebruiken om de beste sport NFT te kopen, kun je ze niet inwisselen voor een andere, wat wel bij crypto mogelijk is. Er zijn veel verschillende sport NFT’s die je tegenwoordig kunt kopen als investering. Hieronder noemen we een paar.