Wie wint het NBA-kampioenschap van 2023?

Boston Celtics

Ondanks een slechte vorm in het midden van het seizoen die de pole position in de Eastern Conference inleverde, zijn de Boston Celtics een van de meest verwoestende aanvallende teams van de NBA gebleven. Ze gaan het naseizoen in met de bedoeling alles te winnen na een mislukking in 2022, waarin ze in de finale verloren van de Golden State Warriors. Dominantie is de beste manier om de Boston Celtics te omschrijven. Ze bezitten het belangrijkste puntenverschil van de competitie en wonnen wedstrijden met gemiddeld 6,4 punten per wedstrijd terwijl ze tweede werden in de Eastern Conference. De Boston Celtics spelen een modern spel dat de kwaliteiten van hun sterspelers perfect aanvult, waardoor ze de favoriet zijn voor de titel.

Milwaukee Bucks

De Milwaukee Bucks zijn opgeklommen naar de top van de Eastern Conference na een worsteling door de eerste delen van het seizoen. Met een voorsprong van drie wedstrijden op de tweede plaats in het oosten, is er een enorme ineenstorting nodig voordat de Bucks hun positie opgeven. Met een gezonde ploeg en Antetokounmpo in uitstekende vorm, lijken de Bucks klaar voor een nieuwe lange playoff-run. Een van de beste drie-en-D-squadrons van de competitie, de Milwaukee Bucks zorgen voor intensiteit aan beide uiteinden van het veld. Met een gemiddelde van 115,8 punten per wedstrijd (9e in de NBA) en 14,7 drieën per wedstrijd (4e in de NBA), is de aanval van Milwaukee niet iets om lichtvaardig over te doen. Wat de verdediging betreft, beperken de Bucks teams tot 113,2 punten per wedstrijd (14e in de NBA) op 45,4% vanaf het veld (2e in de NBA) en 35,3% (9e in de NBA) vanaf diep.

Phoenix Suns