Windows Solitaire: Nog steeds een van de meest gespeelde spellen op internet

Windows Solitaire zag het licht in 1990 toen Windows 3.0 werd uitgebracht. Sindsdien heeft het spel diverse aanpassingen en updates ondergaan, maar het klassieke spelverloop blijft ongewijzigd. Het doel van patience spelen is eenvoudig - de kaarten in oplopende volgorde en per kleur in vier stapels, ook wel 'homecells' genoemd, rangschikken. Oorspronkelijk werd het spel aan Windows toegevoegd om gebruikers bekend te maken met het gebruik van de muis en de 'drag-and-drop'-functionaliteit, die toen relatief nieuw waren voor velen.