Wordt het mysterie eindelijk opgehelderd? Grootschalige zoektocht naar monster van Loch Ness op til

«Hoe meer ogen op het water, hoe beter», aldus fulltime Nessie-spotter Steve Feltham, die al ruim dertig jaar naar het monster in het meer zoekt. Alan McKenna van Loch Ness Exploration (LNE) hoopt met de zoeking dan weer «een nieuwe generatie liefhebbers van Loch Ness» aan te spreken. «Door mee te doen aan deze grootschalige zoektocht heb je de kans om persoonlijk bij te dragen aan dit fascinerende mysterie dat zoveel mensen over de hele wereld heeft geïntrigeerd», klinkt het.

Nog geen bewijzen

Loch Ness is zowat 230 meter diep en zeer donker. De eerste overlevering over een vermoedelijk monster in het meer dateert al van bijna 1.500 jaar geleden. Met de ontsluiting van de regio in de jaren dertig nam het aantal meldingen enorm toe en nam het ‘Nessie’-mysterie steeds grotere proporties aan. Intussen claimen duizenden mensen het beest gezien te hebben, vooral tijdens de zomer.