WOW. Akte waarmee Napoleon domein van Laken redde van verkaveling, gaat onder de hamer

Bij het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions gaat morgen de door Napoleon ondertekende akte onder de hamer waarmee de kleine generaal de verkaveling tegenhield van een deel van wat nu het koninklijk domein van Laken is. De startprijs ligt op 3.000 euro, maar er is veel interesse. De kans is dan ook reëel dat de hamerprijs een stuk hoger zal liggen.

Op 3 augustus 1804 werd de koopakte verleend voor 20 hectare aan bossen, weiden en grasvelden rond het kasteel van Laken. Napoleon kocht die die dag voor 150.000 francs, blijkt uit het document.

Een jaar eerder had Napoleon het kasteel al gekocht. Na de Franse Revolutie werd het kasteel en het park errond als nationaal goed verkocht. Ruim 20 jaar eerder werd het kasteel in opdracht van de Oostenrijkse aartshertogen gebouwd. De Oostenrijkers konden er slechts een paar jaar gebruik van maken, want ze moesten vluchten voor de Brabantse Omwenteling en later de Franse inval.

In de zak van Napoleon

Het kasteel raakte in verval, en kwam begin 19de eeuw in handen van speculanten die het kasteel wilden slopen en de bouwmaterialen ten gelde maken. Dat was echter buiten Napoleon gerekend, die in 1803 toevallig in de buurt militaire oefeningen bijwoonde. Hij werd op slag verliefd op het domein, kocht het kasteel en startte met de restauratie.

Toen hij zichzelf een jaar later tot keizer kroonde, viel Napoleons oog ook op de bossen, weiden en velden rond het kasteel. Een jaar eerder was de gewiekste Gentenaar Emmanuel Piers van die ruim 20 hectare eigenaar geworden, met de bedoeling het stuk grond in percelen te verkavelen. Daar stak Napoleon met de aankoop in augustus 1804 dus een stokje voor.

Koninklijk paleis in Laken, anno 1827. BRIDGEMAN

Foto Veilinghuis Arenberg Auctions

Verloren tijdens Franse Revolutie

«Het is een weinig bekend historisch feit, en daarom des te opmerkelijker», zegt Henri Godts van Arenberg Auctions. Het document is vrijdag lot 350 van de veiling, en zal tussen 16 en 17 uur geveild worden. Bieden kan ook online.

Behalve de akte komt ook een 15e-eeuws missaal uit de Sint Goedele-kathedraal onder de hamer terecht. Tijdens de Franse Revolutie raakte het werk zoek, om bijna 200 jaar later weer op te duiken in een privécollectie. De aanvangsprijs voor het werk wordt geschat op minstens 25.000 tot 30.000 euro. De veiling bevat verder ook nog het tweede deel van de Louis Paul Boon-collectie en enkele topstukken uit de nalatenschap van Renier Chalon - auteur van de befaamde fopcatalogus van de bibliotheek de Fortsas, een prachtig staaltje ‘ fake news ’ avant-la-lettre van 180 jaar geleden.

Lees ook Tweehonderdvijftigste geboorte van Napoleon dit weekend herdacht in Waterloo