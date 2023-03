Zo bepaal je hoeveel je ongeveer kunt lenen voor een huis

Berekening van maximale hypothecaire lening

Hoeveel kan ik lenen? Vaak is dit de eerste vraag die woningzoekenden hebben, wanneer ze een afspraak maken bij een adviseur. Gek is dat niet, daar dit grotendeels bepaalt naar wat voor woning je kunt gaan zoeken in de komende periode. Voor een indicatie van je maximale hypothecaire lening hoef je geen afspraak te maken bij een adviseur; er zijn online tools die je hierbij helpen. Bij het uitvoeren van een simulatie van je maximale hypothecaire lening in zo’n tool, dien je vooraf een aantal gegevens in te voeren. Denk aan je inkomen, het inkomen van je partner en de waarde van lopende leningen. Afhankelijk van de duurtijd die je kiest zie je vervolgens hoeveel je ongeveer zal kunnen lenen voor de aankoop van een woning.



Houd er rekening mee, dat aan zo’n berekening geen rechten kunnen worden ontleend. De definitieve berekening wordt door de adviseur uitgevoerd, waarbij deze met veel meer factoren rekening houdt dan slechts je inkomen en de waarde van lopende leningen.



Advies vragen bij een adviseur

Het is om deze laatste reden heel verstandig niet te lang te wachten met het maken van een afspraak bij een adviseur. In een persoonlijk gesprek vertelt deze meer over de factoren, die bepalen wat je maximale hypothecaire lening is. Denk bijvoorbeeld ook aan je vakantiegeld, een bedrijfswagen en maaltijdcheques. Op het oog zijn het details; in de praktijk kan het echter wel degelijk een significant verschil maken bij de berekening van je maximale hypothecaire lening. Een woning die voorheen te duur leek te zijn, blijkt nu plotseling binnen je budget te vallen.



Tip: verdiep je alvast eens in de verschillende soorten hypotheken waaruit je kunt kiezen bij de aankoop van een huis.