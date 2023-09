Zo importeer je een auto vanuit Duitsland

Een auto importeren uit Duitsland kan zeer voordelig zijn, maar veel mensen zien op tegen het proces. In dit artikel vertellen we alles wat je moet weten over het importeren van een wagen uit het buitenland, hoe het proces in zijn werk gaat en waar je op moet letten.

Waarom een auto importeren?

Voordat we ingaan op hoe je een auto importeert, eerst even in het kort alle voordelen van het importeren van een auto uit Duitsland op een rij: Occasions zijn veel goedkoper in aanschaf, waardoor je veel minder betaalt voor dezelfde auto. Zelfs als je hier de importkosten bij optelt

Het aanbod is veel groter, en is het dus veel eenvoudiger om jouw droomauto te vinden

Auto’s zijn in Duitsland beter uitgerust. Hierdoor zijn ze luxer en geniet je van meer comfort tijdens het rijden

Stappenplan auto importeren Een auto uitkiezen

Het eerste dat je moet doen, en dit is wellicht het leukste onderdeel, is het uitzoeken van de perfecte auto. Er zijn sites die een overzicht aanbieden van beschikbare occasions, waarbij je kunt filteren op merk, prijs, bouwjaar en kilometerstand.



BPM berekenen

De volgende stap is iets ingewikkelder, maar gelukkig zijn er bedrijven die je kunnen helpen bij het BPM berekenen . Het BPM geeft namelijk aan of het voordelig is om de auto te importeren en dit hangt af van diverse factoren. Een specialist weet precies wat de huidige wet- en regelgevingen zijn met betrekking op het BPM. Natuurlijk kun je eerst het BPM automatisch berekenen voor een grove schatting, om dit vervolgens over te dragen aan een expert. Deze zal uiteindelijk aangeven of het een goed idee is om de auto te importeren en als dit zo is zul je de kosten ruimschoots terugverdienen.



De auto importeren

Als je een auto hebt uitgekozen en het lonend is om deze te importeren, is het tijd om het echte proces in gang te zetten. Hoewel dit nogal intimiderend lijkt, is het enige dat jij hoeft te doen het pakket te kiezen dat jou het meeste aanspreekt. Al het geregel en papierwerk zal vervolgens geheel door de importmaatschappij worden geregeld, waardoor jij hier zelf geen omkijken naar hebt.



Bij een auto importeren uit Duitsland heb je de keuze uit een basispakket, dat op zich voldoende is. Daarnaast kun je kiezen voor extra opties, zoals transport naar huis, een aankomstcheck, een professionele poetsbeurt en meer. Dingen als de auto invoeren bij de RDW, de BPM aangifte, tenaamstelling, kentekenplaten en meer, worden sowieso allemaal geregeld als je kiest voor een betrouwbaar importbedrijf.

Wat kost het importeren van een auto uit Duitsland?