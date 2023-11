Zo voorkom jij een rioolverstopping

Je zit er natuurlijk niet op te wachten dat je na een bezoek aan het toilet ziet dat het water langzaam wegloopt dan normaal. Dit kan een keer gebeuren, maar is het regelmatig, dan is er vaak wel iets aan de hand. Dit geldt niet alleen voor het toilet, maar ook voor het doucheputje in de badkamer en de afvoer van de wasbak. Allemaal zitten deze aangesloten op het riool, dus bestaat de kans dat het riool verstopt is. Omdat dit niet alleen ontzettend veel ongemak met zich mee kan brengen, maar het je ook op kosten kan jagen, is het des te belangrijker dat je niet alleen weet wat je moet doen bij een verstopping, maar je ook weet hoe je dit kunt voorkomen.

De gevaren van een rioolverstopping

Een verstopte riolering kan voor heel wat ellende zorgen. Van stankoverlast tot lekkages en waterschade, het is een probleem dat je maar beter zo snel mogelijk kunt aanpakken. Maar wat zijn nu eigenlijk de oorzaken van een verstopt riool? In dit artikel nemen we je niet alleen meer de verschillende oorzaken die we vaak voorbij zien komen, maar delen we ook een aantal handige tips met je, zodat je een verstopping veel makkelijker kunt voorkomen. Je zit er namelijk niet op te wachten dat je straks een toilet hebt die niet meer wil doorspoelen of een wasbak waar het water niet of nauwelijks wegloopt.

Schakel tijdig een rioolspecialist in

Veel kunnen we vaak zelf wel oplossen, maar als het gaat om een verstopping, dan is het verstandiger om een rioolspecialist te bellen, dan dat je zelf met allerlei middelen aan de slag gaat om de verstopping te verhelpen. Een rioolreiniger kan namelijk vaak met een paar eenvoudige handelingen de verstopping weer voor je verhelpen. Het enige waar je wel even op moet letten, is dat het tarief in de avonden en ook weekenden hoger liggen, dan op een normale doordeweekse dag. Dus kan de verstopping even wachten, dan is het raadzaam dit omwille van de kosten zeker te doen.

Vetresten

Vet is, zonder dat we het ons vaak realiseren, is veel van de gevallen de boosdoener als het gaat om een verstopping. Dit geldt niet alleen voor vet of boter waar we in bakker, maar ook eventuele resten van saus kunnen een probleem vormen. Het nadeel van vet, is dat het zich namelijk eenvoudig ophoopt aan de binnenkant van de rioolpijpen, waardoor de leidingen stukje bij beetje verder dichtslibben. Om te voorkomen dat je riool verstopt raakt, is het verstandig even goed na te spoelen met heet water, zodat het vet niet voortijdig kan stollen en ook regelmatig een vloeibare ontstopper door de gootsteen te spoelen, zodat vetresten die er wel zitten, eenvoudig kunnen worden losgeweekt.

Haren in het doucheputje