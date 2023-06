Zoveel Vlamingen starten maandag ‘Een Week (Ge)zonder’

«Slechts 5% van de Vlamingen eet dagelijks de aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit. Uit verschillende rapporten van Sciensano, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de World Obesity Federation blijkt bovendien dat de Vlaming te veel zout, te veel toegevoegde suikers en te veel verzadigde vetten eet. Bijna zes op de tien mensen in ons land zijn dan ook te zwaar. Daarom roepen we op om ons lichaam vanaf morgen een reset te gunnen. Starten van nul en terugkeren naar de basis van gezonde voedingsgewoontes: dat is waar ’Een week (Ge)zonder’ om draait. Het is een soort start to run, maar dan voor eten», aldus Michaël Sels.