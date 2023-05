Zweden wint, Gustaph behaalt mooie zevende plek: dit was Eurovision 2023

In de aanloop naar Eurosong werd Loreen al getipt als favoriet, na het oordeel van de vakjury was er nog weinig twijfel mogelijk, maarde kijkers thuis bevestigden het resultaat: Zweden is de winnaar met 583 punten. Finland werd tweede met 526 punten, Israël strandde op de derde plaats met 362 punten.

Loreen is na de Ierse Johnny Logan slechts de tweede persoon die erin slaagt om de Europese liedjeswedstrijd twee keer te winnen. De eerste keer won ze in 2012 met ’Euphoria’. Het opzwepende nummer ’Tattoo’ gaat over afscheid nemen van een geliefde. Tijdens de act speelt behalve de zangeres ook een groot ledscherm een hoofdrol. Haar indrukwekkende lange nagels springen eveneens in het oog.

Puntenverdeling

De Belgische Gustaph deed het met het ’Because of you’ opvallend goed en eindigde op de 7de plaats met 182 punten. Hij is de op een na beste Vlaamse inzending ooit. Enkel Tom Dice deed het in 2010 beter met een 6de plaats. Gustaph kreeg zaterdagavond, tijdens de finale, de maximumscore (12 punten) van de vakjury’s in Griekenland, Georgië en Australië. Van de jury in Ierland kreeg ons land 10 punten. Maar liefst 22 vakjury’s gaven Gustaph twee of meerdere punten, goed voor 127 in totaal. Bij de televoters kreeg België de meeste punten (10) van Nederland. De Zweden gaven ons nog 7 punten. Televoters uit dertien landen gaven Gustaph één of meerdere punten, goed voor 55 in totaal.

Uit het volledige overzicht van de puntenverdeling bleek dat Gustaph beter scoorde in de finale dan in de tweede halve finale. Toen eindigde hij als 8ste. Afgelopen donderdag waren enkel de televoters, en dus niet de vakjury, aan zet.

Australië kreeg de meeste punten in de tweede halve finale, Finland in de eerste halve finale.

Gustaph is «fier»

Gustaph heeft een knap resultaat behaald. Aanvankelijk schatten de bookmakers hem nochtans niet hoog in, en ook van het publiek kreeg hij weleens tegenwind. «Ik ben blij, het harde werk heeft geloond», reageert hij aan VRT. «Ik ben blij dat ik veerkrachtig ben geweest», zegt hij. «Soms moest ik wat opboksen tegen vooroordelen en het polariserende in een wedstrijd. Door te werken en te blijven doorgaan, heeft het iets opgebracht. Ik ben ook blij dat mensen zich hebben kunnen bijwerken en het wel een goed nummer zijn beginnen te vinden. Dat we nu nummer 7 zijn, is voor mij een heel groot compliment. Daar ben ik heel fier op.»

50 jaar na ABBA

Zweden was zes keer eerder gastheer van het Eurovisiesongfestival. Het liedjesfestijn werd drie keer in Stockholm gehouden, twee keer in Malmö en een keer in Gotenburg. Zweden won zaterdagavond opnieuw en organiseert dus de editie van volgend jaar. In welke stad, wordt later dit jaar bekend.