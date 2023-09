3 misvattingen over gezonde voeding ontkracht

1. Niet alle vetten zijn ongezond

Zo’n 3 op de 10 Belgen volgen nog actief een vetarm dieet. Nochtans bevorderen gezonde, weliswaar onverzadigde, vetten juist onze gezondheid. Denk bij gezonde vetten aan vis zoals zalm, peulvruchten, noten, zaden of pitten. Het advies hierbij is dat 20% tot 40% van onze totale energie-inname uit vetten zou moeten bestaan. Er moet dus niet te veel op bezuinigd worden, maar wel met mate gegeten worden, idealiter bij elke maaltijd.

Koolhydraten worden vaak vermeden in diëten, terwijl deze voor onze gezondheid ook belangrijk zijn. Koolhydraten, met name de volkoren varianten en aardappelen, geven ons energie en zorgen ervoor dat onze hersenen goed functioneren. Bovendien leveren ze belangrijke voedingsvezels, vitaminen en mineralen en voorkomen ze dat we enorme behoefte aan suiker krijgen. Wanneer het avondeten geen koolhydraten bevat, krijgt men later op de avond vaak de neiging om te snoepen. Een avondmaal met een goede hand of twee (volkoren) koolhydraten is dus juist heel gezond.