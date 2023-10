4 op 10 Belgische ouders speelt nog geen uur per week met hun kinderen

«Spelen met je kinderen is niet alleen een bron van vreugde maar ook een essentiële bouwsteen voor het mentaal welzijn», vertelt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Door bewust vrije tijd te plannen met je kinderen, creëer je een buffer tegen overwerk en behoud je een gezonde balans tussen werk en leven. Samen spelen versterkt niet alleen onze relaties, maar is ook goed voor onze aandacht, motivatie en creativiteit. Sociale rust is de sleutel tot betekenisvolle momenten en waardevolle herinneringen in het dagelijks leven.»