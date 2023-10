5 misverstanden over kant-en-klaarmaaltijden ontkracht

Er bestaan veel misverstanden rondom kant-en-klaarmaaltijden, ziet Dafna Tsadok-Hai. Zij is diëtiste bij Factor, het nieuwe ready-to-eat merk van HelloFresh. «Veel mensen denken bijvoorbeeld dat kant-en-klaarmaaltijden niet gezond zijn, of minder lekker. Tijd om het tegendeel te bewijzen!»

1. Door een maaltijd op te warmen in de microgolf, gaan alle vitamines en mineralen verloren

Volgens Dafna is dit een veelvoorkomend misverstand. «Sterker nog, uit een artikel van Harvard blijkt zelfs dat het gebruik van de microgolf er juist voor zorgt dat vitamines en mineralen goed bewaard blijven.»

Dat zit volgens Dafna als volgt: vitamines en mineralen in voedsel nemen altijd af tijdens het koken, ongeacht de kookmethode. Wel geldt: hoe langer de verhittingstijd, hoe meer vitamines en mineralen er verloren gaan. Bij het opwarmen in de microgolf is er doorgaans sprake van een kortere verhittingstijd dan bij veel andere kookmethoden, en dus blijven vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen juist goed bewaard.

«Groenten kun je bijvoorbeeld dan ook heel gezond klaarmaken in de microgolf. Groenten die in water worden gekookt, verliezen juist een deel van hun voedingswaarde omdat de in water oplosbare vitamines zoals vitamine C in het kookvocht belanden, wat in de meeste gevallen wordt weggegooid.

2. Kant-en-klaarmaaltijden bevatten te veel zout en suiker

De Hoge Gezondheidsraad adviseert dat een volwassene niet meer dan 5 gram zout per dag (ongeveer één theelepel) moet binnen krijgen en zo min mogelijk van de dagelijkse calorie-inname afkomstig moet zijn van (toegevoegde) suikers. Hierbij is het volgens Dafna gewoon een kwestie van goed het etiket te lezen, want ook kant-en-klaarmaaltijden kunnen aan deze normen voldoen.

«Door goed te kijken naar de etiketten van kant-en-klaarmaaltijden kun je alsnog gezonde keuzes maken. Bij Factor, bijvoorbeeld, proberen we in onze maaltijden suiker zoveel mogelijk te vermijden. Mocht het essentieel zijn in een gerecht, bijvoorbeeld in geval van een honing-mosterd saus of dressing, dan proberen we de hoeveelheid zo laag mogelijk te houden. Ook gebruiken we volkoren producten in plaats van witte producten, en qua zout volgen we de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad.»

3. Kant-en-klaarmaaltijden bevatten vaak te weinig groenten

De Hoge Gezondheidsraad adviseert daarnaast dat volwassenen per dag ongeveer 300 gram groenten moeten eten. «Het is goed om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld pizza’s en zware pastagerechten, en de gezondere opties. Veel fabrikanten passen tegenwoordig hun recepten aan om te voldoen aan de groeiende vraag naar gezondere alternatieven.»

4. In kant-en-klaarmaaltijden zitten veel E-nummers en conserveringsmiddelen

Dafna licht toe: «Sommige kant-en-klaarmaaltijden kunnen inderdaad E-nummers en conserveringsmiddelen bevatten. Deze ingrediënten worden vaak gebruikt om de versheid en kwaliteit van het voedsel te behouden gedurende de bewaarperiode. Toch is het goed om te weten dat niet alle E-nummers schadelijk zijn; de meesten zijn volkomen veilig voor consumptie.»

5. Kant-en-klaarmaaltijden zijn niet lekker

Dafna antwoordt: «Dan heb je Factor nog niet geproefd! Onze maaltijden zijn speciaal samengesteld door diëtisten en bereid door chefs, en we gebruiken uitsluitend verse, hoogwaardige ingrediënten. Omdat de maaltijden gekoeld en nooit bevroren geleverd worden, behoudt dit de smaak en kwaliteit. Het is dus echt geen mythe dat je tijd en moeite in de keuken kunt besparen, en toch lekker en gezond kan eten.»

