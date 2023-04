5 originele cadeaus voor moederdag

Ze heeft steeds een portie goede raad achter de hand en staat altijd klaar voor een dikke knuffel: onze mama’s zijn échte superhelden. Op zondag 14 mei zetten we hen dan ook extra in de bloemetjes. Ben je nog op zoek naar een leuk moederdagcadeau, recht uit het hart? Zoek niet verder! We tippen we graag enkele originele, gedenkwaardige cadeautjes. Enkel het allerbeste voor onze mama’s!

Hydratatie ten top met air up

Of je mama nu uren spendeert in de sportschool of houdt van Netflix & Chill, iedereen moet dagelijks voldoende water drinken. En daarvoor heef Team Lewis de ideale tip, want wie denkt dat water voor de vissen is, heeft duidelijk nog nooit van air up gehoord, ‘s werelds eerste drinksysteem dat je water smaak geeft via geur. Geen toegevoegde suikers what’s so ever, enkel de wetenschap die je brein eens goed beet neemt. Er is bovendien voor elk wat wils: met de Steel Bottle van air up blijft je water lekker koel. Is je mama fan van kleur? Dan kan je haar verrassen met de gekleurde flessen zoals ocean blue, hot pink of sunset purple.

Prijs: 34,99 euro – 54,99 euro

Zalig brunchen met HelloFresh

Gezellig met z’n allen aan tafel, welke mama wordt daar niet blij van? Niets beter dus dan op Moederdag voor een heerlijke brunch te zorgen! Met de Brunchbox van HelloFresh is dat zo geregeld. Met drie makkelijke receptjes, vers appelsiensap en een gekookt eitje wordt niet alleen mama, maar iedereen aan tafel in de watten gelegd. De Brunchbox is vanaf nu te bestellen via de website en is vanaf 6 mei thuis te ontvangen. Lekker genieten!

De vingers aflikken bij Mamma Roma

Liefde van la mamma gaat door de maag. Maar op Moederdag laten we haar uiteraard niet zelf achter de potten en pannen staan. Trakteer haar daarom op een restaurantuitje naar één van de Mamma Roma restaurants in Brussel of Gent. Daar kun je naar hartenlust Pizza Al Taglio delen, een authentieke Romeinse pizza gemaakt met veel amore, geserveerd in vierkante squares met een krokante korst. Kiezen is niet verliezen, want je combineert je favoriete smaken en toppings, met een selectie aan authentieke Italiaanse ingrediënten. Smullen maar!

Prijs: Vanaf 5 euro per square. Sharing menu’s vanaf 9,99 euro.

Quality time met je mama in het Safari Hotel van Beekse Bergen

Wat quality time doorbrengen met je mama? Say no more! De Beekse Bergen opende recent het gloednieuwe Safari Hotel, een unieke setting waar je een nachtje tussen de dieren kunt spenderen. Met het hotel, waarvan alle 112 kamers uitkijken op een savanne vol dieren, speelt de Beekse Bergen in op de steeds groter wordende vraag naar kortstondige, maar luxe momentjes weg. Een moederdagcadeau om nooit te vergeten!

Een weekendje weg met Eliza Was Here

Wil je er een ‘Moederweekend of -week’ van maken in plaats van dag? Eliza Was Here biedt de ideale korte vakanties aan voor een relaxerende vakantie. Kies je voor één van de Griekse eilanden, Andalusië of Sicilië? Het kan allemaal. Bovendien zit bij elke boeking via Eliza Was Here vlucht, huurauto én verblijf mee in de prijs. Begin je valies maar al te pakken!