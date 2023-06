Ga ik werken of ga ik verder studeren? Als ik ga verder studeer, wat dan juist? Er kan best wat druk op je schouders vallen als laatstejaars in het secundair onderwijs. Ook tijdens je eerste jaar in het hoger onderwijs, zal je even de tijd nodig hebben om je aan te passen. Maar geen zorgen! Kotplanet geeft je vijf survivaltips voor je eerste jaar aan de universiteit of hogeschool.