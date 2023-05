AHA. Daarom schrik je wakker van nachtmerries

«Dromen is een manier voor ons brein om ons emmertje met stress te legen», zegt slaapexepert Dipti Tait aan Metro UK. «Wanneer we dromen verwerken we de gebeurtenissen van de voorbije dag, dat kan in metaforen of je kan over de gebeurtenissen dromen zoals ze plaatsgevonden hebben, een replay als het ware. Door de verwerking halen we de emoties uit de gebeurtenissen waardoor je je ’s ochtends misschien minder gestresseerd voelt over iets wat de vorige dag is gebeurd.»