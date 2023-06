Apart slapen is goed voor je relatie

Samen slapen met je partner is toch o zo romantisch? Of niet? De nachtelijke realiteit kan wel eens zorgen voor frustraties in je relatie. Denk bijvoorbeeld aan een snurkende wederhelft of jij die een hele nacht ligt te woelen. Daarom wijzen experts erop dat apart slapen een positieve impact kan hebben op je relatie.

Over koppels die niet in hetzelfde bed slapen, wordt vaak gedacht dat hun relatie minder goed loopt. Dat komt omdat we samen slapen meestal associëren met seks, intimiteit en dus liefde. Toch is het niet correct om te denken dat apart slapen slecht is voor je relatie. Integendeel! Steeds meer koppels zonderen zich ’s nachts van elkaar af, om de simpele reden dat ze beter willen slapen. Slechts twee derde van de Amerikanen deelt het bed met hun partner, zo blijkt uit een enquête van het Britse bureau YouGov bij 12.000 volwassenen.

Andere voorkeuren

Een verstoorde nachtrust doordat jullie tweetjes andere slaapvoorkeuren hebben, kan zorgen voor vermoeidheid en irritaties. Niets zo vervelend als een snurkende of woelende partner naast je. Of jij die het bijvoorbeeld altijd koud hebt, terwijl jouw wederhelft al zweet bij 15 graden. Of misschien gaan jullie op andere uren slapen?

Voor- en nadelen

Alleen in een stille en rustige omgeving slaap je doorgaans dieper en vaster. Goede slaap is immers belangrijk om overdag te functioneren en te concentreren. Je gaat irritaties door onderbroken slaap uit de weg én je kan je eigen slaapruimte aanpassen naar jouw wensen. Als jullie apart slapen, heb je bovendien elk een eigen plekje met persoonlijke ruimte.

Het is weliswaar mogelijk dat jullie door apart te slapen intimiteit verliezen als koppel. Het beperkt immers de gelegenheid voor aanrakingen en affectie. Daarom is het belangrijk dat jullie met z’n tweeën open communiceren over wat jullie willen. Slaapzacht!