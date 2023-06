Ayurvedische kruiden zijn beter voor je haar dan shampoo

Terwijl haren wassen in de 19de eeuw nog een maandelijkse aangelegenheid was, is het dagelijks gebruik van shampoo sinds de jaren zeventig plots tot onze hygiënische standaard gaan behoren. Ergens onderweg raakten we dus verslaafd aan al dat schuim en dat terwijl de detergenten, onnodige chemicaliën en microplastics in commerciële shampoo ons haar allesbehalve deugd doen en zelfs beschadigen.