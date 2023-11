Belg heeft cadeaustress voor kerst

Ruim zes op de tien Vlamingen kampen met ‘kerstcadeaustress’, iets meer dan het gemiddelde van één op de twee Belgen. De voornaamste reden? We weten niet waarmee we iemand blij kunnen maken. Ook zijn we bang om geen origineel cadeau te vinden, twijfelen we over het budget dat we willen spenderen en hebben we te weinig tijd om cadeaus te kopen.