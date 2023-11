Belgen ruilen restaurantbezoek voor frituur sinds lockdown

Een koffie voor onderweg of een broodje voor de lunch kon er nog minder vaak vanaf. Het aantal transacties in een ’to go’-zaak daalde met 28 procent. Dat was dan ook ruim 60 procent duurder, van 7,32 euro per bestelling naar 11,71 euro. Belgen stappen nu sneller een supermarkt binnen voor een dagelijkse aankoop. Een meeneemkoffie lijkt te duur en ligt niet meer voor de hand nu we vaker thuiswerken.