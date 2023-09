Belgische onderzoekers ontdekken hoe zenuwcellen afsterven bij Alzheimer: «Cruciale stap vooruit»

Eerdere experimenten op muismodellen gaven nooit duidelijke antwoorden over hoe de ziekte juist tewerk ging. Maar de onderzoekers hebben een nieuw model ontwikkeld, waarbij gezonde zenuwcellen van mensen en muizen in het brein van Alzheimer-muismodellen worden ingebracht.

Celdood

De onderzoekers zagen dat de aanwezigheid van een molecule genaamd MEG3 sterk verhoogd was in menselijke neuronen, net zoals bij Alzheimerpatiënten. De aanwezigheid van MEG3 alleen al zorgde ervoor dat de menselijke neuronen in een labsetting overgingen tot geprogrammeerde celdood. Bovendien slaagde het onderzoeksteam erin het afsterven van neuronen te voorkomen, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor toekomstige behandelingen.

«Cruciale stap vooruit»

Door MEG3 te verminderen - en dus necroptose te vermijden - zijn de onderzoekers erin geslaagd om celdood te vermijden. «Meer onderzoek is nodig om exact te begrijpen hoe MEG3 necroptose in gang zet, maar de ontdekking is een cruciale stap vooruit om te begrijpen hoe Alzheimer tot verlies van neuronen in de hersenen leidt», aldus het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB).