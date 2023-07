Bijna helft van Belgen ervaart pieptoon in oren na uitgaan: «Zeker niet onschuldig»

Na een festivalweekend of het uitgaan een hardnekkige pieptoon horen? Niet echt de afterparty waar je van droomt. Toch ervaart bijna de helft van de Belgen dit. Meer nog: 45% denkt dat dit normaal is. De nood aan meer bewustwording rond het dragen van gehoorbescherming blijft groot, wijst nieuw onderzoek van het Antwerps oordopjesbedrijf Loop Earplugs uit.

Tijdens het uitgaan of op een festival willen we de muziek in elke vezel van ons lijf voelen, en daar hoort een hoog volume bij. Of toch voor maar liefst 60% van de Belgen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Belgische Loop Earplugs in samenwerking met Qualtrics bij 1.092 respondenten.

«Dat is niet onbegrijpelijk», legt audiologe Karen Stalpaert uit. «Op fysiologisch vlak worden mensen opgewonden door luide muziek. Bovendien zou het ook de kracht hebben om een samenhorigheidsgevoel te creëren bij een grote groep mensen. Maar dat is uiteraard niet zonder risico, waarbij gehoorschade voorop staat. En niet te vergeten: de muziekbeleving na gehoorschade is nooit meer hetzelfde als voorheen. Wil je de muziek dus blijven horen en ervaren zoals de artiest het bedoelde? Dan is het beschermen van je gehoor een must.»

45% vindt oordopjes niet ‘sexy’

Helaas draagt slechts 7% van de onderzochte Belgen altijd gehoorbescherming. In Vlaanderen (37%) wordt doorgaans vaker gehoorbescherming gedragen ten opzichte van Wallonië (20%) en Brussel (20%). Vooral bij 15- tot 25-jarigen is het een probleem. 52% van hen heeft geen idee waar ze kwalitatieve oordopjes kunnen kopen. 63% heeft geen idee wat oordopjes efficiënt maakt tijdens het uitgaan.

Het stigma rond het dragen van gehoorbescherming zou de laatste twee jaar wel gedaald zijn, toch zijn er nog heel wat vooroordelen die getackeld moeten worden. Zo geeft 60% van de 15- tot 25 -jarigen aan dat oordopjes hun muziekervaring negatief beïnvloedt. 45% van de onderzochte Belgen omschrijft oordopjes als lelijk en niet sexy. 39% geeft wel toe dat ze oordopjes vaker zouden dragen als het bij een ‘cool’ merk gekocht zou kunnen worden.

Loop x Tomorrowland Experience earplugs

Lelijk of cool: gehoorbescherming is broodnodig tijdens het uitgaan, want bijna de helft van de Belgen ervaart na het uitgaan een pieptoon. 45% denkt ook dat dit normaal is, terwijl het volgens Stalpaert «geen normaal fenomeen en zeker niet onschuldig is»: «Doordat de pieptoon telkens weer verdwijnt, wordt het niet als een alarmsignaal beschouwd. Maar op dat moment is de tinnitus een teken van een overbelasting van je oor. Het gehoor is dan (tijdelijk) verminderd. Je lichaam zal alles in het werk stellen om deze schade te herstellen. Meestal lukt dit, maar bij veelvuldige blootstelling aan luide geluidsniveaus telt de schade op waardoor er op termijn permanente schade ontstaat.»

Om tegemoet te komen aan het gebrek aan kennis rond kwalitatieve oordopjes slaan Loop Earplugs, een Antwerpse scale-up die herbruikbare en aanpasbare oordopjes produceert, en Tomorrowland voor de tweede keer de handen in elkaar. Zowel op het festivalterrein en in de Dreamville met de Loop booth, als met een nieuwe speciale editie Loop x Tomorrowland Experience earplugs willen ze bewijzen dat een optimale festivalbeleving en muziekervaring ook veilig kunnen, zonder je gehoor in gevaar te brengen.

