Binnenkort op skivakantie? Huur eens je skipak

A.S. Adventure is een van die retailers die zo’n service aanbiedt. Zij verhuren al jaren ski- en snowboardmateriaal. Vorig jaar werd reeds kinderkledij aan dit aanbod toegevoegd en vanaf nu kunnen ook volwassen terecht bij A.S.Adventure voor het huren van kwalitatieve skikledij (van het merk Helly Hansen). Van warme, ademende jassen tot snowproof broeken en complete sets inclusief helm.

A.S.Adventure verhuurt zowel complete ski uitrustingen als aparte stuks. Een interessante keuze voor wie voor de allereerste keer (of eenmalig) naar de sneeuw trekt of voor de doorwinterde skiërs of snowboarders die graag het allernieuwste materiaal dragen. Ook voor wie weinig ruimte in huis heeft of voor wie zijn steentje wil bijdragen aan de deeleconomie, is het een slim alternatief. Zo kan je voor het huren van je wintersportmateriaal gebruikmaken van je ecocheques.