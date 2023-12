Brandweer waarschuwt voor DEZE gevaren op kerstavond: «Let op met uitgedroogde kerstbomen»

Het eindejaar is een tijd vol gezellig samenzijn en feesten. Maar elk jaar gebeuren er ook ongelukken in deze periode. Kaarsen, kerstbomen, fonduestellen, vuurwerk… kunnen je feest snel doen omslaan in een nachtmerrie. Een brandende kaars die te dicht bij de gordijnen of de uitgedroogde kerstboom staat, kan je huis in enkele minuten in lichterlaaie zetten. De Brusselse brandweer zet de gevaren op een rij en geeft tips.

Kerstboom- en kerstversiering

Als je een echte boom wil, koop er dan liefst één met wortel. Geef de boom ook regelmatig water, zodat de boom niet uitdroogt en het brandgevaar verkleint.

Indien aankoop van een namaakkerstboom, met dit label:

Gebruik Ledverlichting: deze geeft minder warmte af dan gloeilampen en verbruikt bovendien minder.

Controleer de bedrading van de kerstboomverlichting op beschadigingen.

Zet de kerstboom niet te dicht bij de gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen of warmtebronnen zoals een openhaard of kachel.

Doe de verlichting uit als je gaat slapen of het huis verlaat.

Kaarsen: hou het gezellig én veilig

Zet kaarsen en theelichtjes in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Nog beter is om ze in een glazen houder te plaatsen zodat ze uit de tocht staan.

Laat kinderen of huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen. Ook niet voor heel even.

Plaats kaarsen of theelichtjes op een plek neer die je altijd kan zien. Zet ze niet in de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen of versiering.

Fondue en gourmet

Gebruik een brandpasta of –gel in plaats van brandethanol of –spiritus. Of beter nog, gebruik een elektrisch toestel voor fondue of gourmet. Let erop dat niemand over de draad kan struikelen en het fonduestel kan meesleuren.

Zorg dat het fondue- of gourmetstel tijdens gebruik op een onbrandbare ondergrond staat en er geen brandbare materialen in de buurt zijn.

Probeer een brandende fonduepan of frietketel nooit te doven met water. Schakel eerst de energiebron (elektriciteit, gas) uit. Gebruik dan voorzichtig het deksel van het toestel of een branddeken om de vlammen te doven. Verplaats het toestel in geen geval.

Bel daarna naar 112 zodat de brandweer kan komen kijken of alles voldoende veilig is.

Nog een laatste tip voor eindejaar

Een rookmelder is niet alleen een goed cadeau, hij verdubbelt je kans om een woningbrand te overleven. Een rookmelder van goede kwaliteit met een niet-vervangbare batterij van 10 jaar vind je al voor minder dan 25 euro. Het is dus geen duur geschenk… maar wel een mensenleven waard!

