Daarom doet een simpele wandeling wonderen

1. Blije geest

Heb je last van een dipje? Probeer dan niet te sippen, maar zet die ene stap buiten de deur. Wandelen is namelijk het perfecte medicijn tegen stress en somberheid. Tijdens een wandeling maak je het gelukstofje endorfine aan en verlaagt het stresshormoon cortison. Het is ook een perfect moment om je gedachten te ordenen en je hoofd leeg te maken. Maar dat is nog niet alles: doordat de hersenen veel zuurstof krijgen, kan je zelfs extra hersencellen winnen! En wie zegt er nu nee tegen een gratis IQ-boost?

2. Gezond hart

Je hart verdient de beste zorg die er is. En wat is er gemakkelijker dan een wandeling om dat boenkend dingetje blij te maken? Wandelen is fantastisch voor je hart en bloedvaten. Het verlaagt je bloeddruk, vermindert het risico op hart- en vaatziekten en zorgt voor een goede doorbloeding. Als je slechts 21 minuten per dag wandelt, kan je het risico op hartproblemen met maar liefst 30% verminderen. Met een beetje cardio geef je dus wat liefde terug aan het kloppende orgaan dat je in leven houdt.