DAAROM laten ouders hun kinderen winnen bij gezelschapsspelletjes

Negen op de tien Belgen vindt dat kinderen moeten leren omgaan met verliezen en menen dat gezelschapsspelletjes daar ideaal voor zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Asmodee België, marktleider als ontwikkelaar en verdeler van gezelschapsspellen. Toch laat 63% van de Belgen zijn of haar kind wel eens winnen bij een gezelschapsspel. Wat voor ouder ben jij? Meer dan een derde van de Belgen (36%) geeft aan zijn of haar kind zelden of nooit opzettelijk te laten winnen. En daar hebben ze hun redenen voor: