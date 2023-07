Dankzij deze tips gebruik je Netflix zonder zorgen op vakantie

Vakanties zijn in de eerste plaats bedoeld om te ontspannen en daarbij kan een filmavond zo nu en dan niet ontbreken. Op restaurant gaan tot middernacht is leuk, maar vooral wanneer je de volgende dag een leuke activiteit gepland hebt in de ochtend is het wel zo leuk om ook eens een avondje in bed of op de sofa te relaxen. Heb je een abonnement op Netflix? Dan helpen deze zes tips om daar ook op vakantie van te genieten.