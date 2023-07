Deze 6 fascinerende weetjes over chips kende je nog niet

Wist je dat 30 procent van de Belgen niet weet dat Lay’s chips gemaakt wordt van echte aardappels? De reis begint als een bescheiden aardappel vers uit de Belgische grond, die vervolgens een heerlijke snack wordt waar we allemaal zo gek op zijn. Wij nemen je mee in de wereld van chips en delen zes weetjes die jij misschien ook nog niet wist.

1. Lokale trots

Er bestaan chipssmaken die alleen in specifieke landen verkrijgbaar zijn. Bijvoorbeeld: in Japan kun je chips vinden met smaken zoals Wasabi, Groene Thee en zelfs Sushi. Nog leuker om te weten is dat de Paprika chips een echt Nederlandse smaak is en Salt & Pepper het liefst gegeten wordt in België.

2. Wispelturige formaten

Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige chipsformaten lijken af te wijken van andere chips? Dat komt doordat de aardappels, voordat ze gesneden worden, in verschillende vormen en maten komen. De verschillende formaten maken elk snackmoment weer anders.

3. Keukenprins(es)

Chips zijn niet alleen een populaire snack, maar ze worden ook gebruikt als ingrediënt in sommige gerechten. Denk bijvoorbeeld aan chips op een broodje, chips in een salade of chips als topping op een ovenschotel. Wat denk je van crunchy kipfilet met Paprika chips uit de oven?

4. Het seizoensgebonden knisperen

Heb je ooit gemerkt dat de knapperigheid van chips per seizoen kan verschillen? De aardappel is een natuurproduct en wordt beïnvloed door de omstandigheden waarin ze groeien. De droogte of vochtigheid van de grond, de zonnestralen en andere weersfactoren kunnen invloed hebben op hoe de chips er uitzien en aanvoelen. Hierdoor is er soms dus een verschil in kraak.

5. De kleur

Het logo van het chipsmerk Lay’s bestond vroeger uit de kleuren rood en blauw. Daarom werden de allereerste chips die ze op de markt brachten, Naturel chips, in een rode zak met blauwe accenten gedaan. Paprika was de tweede smaak die werd uitgebracht, daar werd de link naar het merk gemaakt door deze in een blauwe zak te doen, met rode accenten. Logisch? Helemaal niet. Een paprika is toch rood, geel of groen?

6. Check, check, check