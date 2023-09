Deze ongezonde gewoontes korten je leven drastisch in

De vier slechtste gewoontes

Je bent wat je eet: het is géén cliché. Daarom raadt de Liga aan om veel fruit, groenten en volle granen te eten. Suiker, zout en vetten eet je best in beperkte hoeveelheden. ‘Bewerkt’ voedsel zoals kant- en klare maaltijden, koekjes en gebak zijn te vermijden. Ze herhalen ook enkele vuistregels: een half bord vol groenten (liefst in verschillende kleuren), niet meer vlees of vis dan de grootte van je handpalm, niet meer aardappelen, paste of rijst dan in een kommetje dat in je hand past en niet meer vetstof dan de grootte van je duimtop.