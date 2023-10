Deze populaire deodorant smeer je best niet meer volgens Testaankoop

Testaankoop vraagt de FOD Volksgezondheid om de deodorant Nuud uit de handel te halen omdat die cystes zou kunnen veroorzaken. In Frankrijk, Spanje en Portugal grepen de bevoegde autoriteiten al in.

Nuud is een Nederlands deodorantmerk dat zich als natuurlijk en vegan in de markt zet. In Frankrijk kreeg de gezondheidsinspectie ANSM meldingen binnen van pijnlijke cystes bij Nuud-gebruikers. Onderzoek toonde aan dat de vette samenstelling van het product daarvan de oorzaak zou kunnen zijn.

In augustus besliste Nuud daarom zelf om zijn producten niet meer te verkopen in Frankrijk. Begin september traden ook de bevoegde autoriteiten in Spanje en Portugal op.

Testaankoop vraagt de FOD Volksgezondheid nu om ook in België maatregelen te nemen. Nuud wordt hier zowel online verkocht als bij bepaalde drogisterijwinkels. «Het is onbegrijpelijk dat er slechts in enkele landen wordt ingegrepen, maar niet op Europees niveau», zegt de woordvoerster van de consumentenorganisatie, Laura Clays.

Risicoanalyse

De FOD Volksgezondheid is op de hoogte en onderzoekt de zaak, maar haalt het product voorlopig niet uit de handel. «Bij ons is er nog geen ongewenst neveneffect gemeld en we moeten ons daarop baseren», zegt woordvoerster Annelies Wynant.

Er wordt wel bekeken of een terugroeping nodig is. Daarvoor werkt de FOD momenteel aan een risicoanalyse, waarbij het aantal gemelde ongewenste bijwerkingen wordt afgewogen tegen de totale verkoop. Omdat Nuud een Nederlands bedrijf is, moet de FOD daarvoor gegevens opvragen bij de Nederlandse inspectiediensten.

Op de website van Nuud is te zien dat het bedrijf intussen aan een nieuwe formule voor zijn deodorant werkt, die «een stuk minder dik» is en over enkele weken beschikbaar zou zijn. Volgens het bedrijf leidde de huidige formule «in enkele zeer zeldzame gevallen (minder dan 0,05%)» tot ongemak, zoals verstopte haarzakjes. «Dit gebeurde meestal vooral na te veel Nuud smeren, te vaak smeren of aanbrengen op een beschadigde huid.»

