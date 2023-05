Deze zonnecrème gebruik je beter niet, zegtdermatoloog op TikTok

Groen-Kamerlid Kristof Calvo stopt in 2024 met nationale politiek en kiest voor zijn thuisstad Mechelen. «Na drie boeiende periodes als Kamerlid, is het tijd voor nieuwe wegen en een andere rol», zegt Calvo in een mededeling op sociale media. «Ik maak daarom een keuze voor Mechelen én voor een andere politiek», luidt het in de tekst met als titel ’Vernieuwen is veranderen’. Calvo is de zoveelste in een rij van sterkhouders bij Groen die de nationale politiek vaarwel zegt.