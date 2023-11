DIT eet de Belg écht niet graag

Vezels zijn belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn, en zijn te vinden in fruit, groenten en granen. Volgens de Global Burden of Disease studie uit 2017 is een dieet met weinig volkoren granen de op één na grootste risicofactor voor sterfte wereldwijd, met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, darmkanker, diabetes type 2, overgewicht en obesitas. Elke dag 50 gram volkoren granen eten vermindert kankersterfte met 10%, en cardiovasculaire sterfte met zelfs 20%.

Volkoren granen omvatten de hele korrel. Die bevat de goede voedingsstoffen zoals vezels, vitaminen, mineralen en antioxidanten. Ze worden als geheel genuttigd (zoals wilde rijst of popcorn), of gebarsten, geplet of in vlokken (ontbijtgranen, brood en crackers). Enkele voorbeelden van volkoren granen zijn boekweit, bulgur, gierst, haver, quinoa, bruine of wilde rijst, volkoren gerst, rogge en volkoren tarwe. Geraffineerde granen daarentegen zijn gemalen om de zemelen en de kiem van de graankorrel te verwijderen. Dit resulteert in graankorrels met een fijnere structuur en een betere houdbaarheid. Het malen verwijdert echter ook voedingsvezels en andere bioactieve stoffen die voornamelijk in de zemelen en kiemen aanwezig zijn.