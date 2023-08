Dit is waarom je niet per se dagelijks 10.000 stappen moet zetten

De studie werd uitgevoerd door de Medical University van Lodz (Polen) en de Johns Hopkins University School of Medicine (Verenigde Staten). Zij analyseerden meer dan 226.000 mensen over de hele wereld. Daaruit bleek dat dagelijks 4.000 stappen zetten al voldoende was om het risico om vroegtijdig te sterven te verminderen. Amper 2.300 stappen per dag zijn zelfs al genoeg om voordelen te zien aan het hart en de bloedvaten, aldus de studie. Zij menen bovendien dat elke 1.000 stappen boven de 4.000 stappen het risico met 15% vermindert om vroegtijdig te sterven, tot 20.000 stappen.