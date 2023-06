Dit is wat Gen Z echt belangrijk vindt

Hoewel generatieverschillen over het algemeen klein blijken, springen de waarden die Gen Z drijven er toch duidelijk uit. Dat stelde het adviesbureau BCW vast in een enquête die bij 36.000 mensen uit 30 landen uitgevoerd werd bij verschillende generaties.

Succes hebben en plezier maken

44% van de Gen Z’ers vindt het belangrijk dat ze succesvol zijn en dat mensen hun prestaties erkennen. Daarnaast gaf een gelijkaardig percentage (43%) aan dat het «belangrijk is voor hen om dingen te doen die hen plezier geven» en dat ze «elke kans grijpen om plezier te beleven». Ongeveer een derde van Gen Z vindt het belangrijk om rijk te zijn en evenveel wil een spannende levensstijl nastreven. De andere generaties hechten belang aan diezelfde waarden, maar in zichtbaar mindere mate.

Opkomst van sociale media

Macht, prestatie, hedonisme en stimulatie. Zo vat Lisa Story, hoofd Strategie bij BCW de waardenset van Gen Z samen. Volgens haar bevestigen de resultaten een toenemende focus op het individu. Die trend is gedurende de hele eeuw zichtbaar en is nu mogelijk versterkt door sociale media.

«De waarden van Gen Z zijn zeer interessant omdat mensen zich doorgaans niet comfortabel voelen om toe te geven dat ze die belangrijk vinden. Gen Z leidt zijn leven grotendeels in een openbare omgeving, waarin je sociale status openbaar is en dus ook de mate waarin je succesvol bent, zowel in je persoonlijke als je professionele leven. Dat creëert een omgeving waarin die waarden veel meer meespelen dan ze zonder die platformen zouden doen.»