Endometriose: wetenschappers bereiken eerste belangrijke doorbraak

Australische onderzoekers van het Sydney’s Royal hospital hebben een eerste doorbraak bereikt in het onderzoek naar endometriose. Dat schrijft The Guardian. Ze zouden een belangrijke stap gezet hebben richting een behandeling voor de pijnlijke ziekte.

Ongeveer een op de tien vrouwen lijdt aan endometriose. Dat is een chronische ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder voorkomt. Dat weefsel komt voor op bijvoorbeeld de eierstokken, eileiders, buikvlies, blaas of darmen. Symptomen zijn onder andere hevige pijn in de onderbuik, zware maandstonden, een opgeblazen gevoel en vermoeidheid. De ziekte is ondergediagnosticeerd en een gepaste behandeling is vaak niet voor handen.

Verschillende types en behandelingen

De doorbraak is dan ook erg belangrijk voor wie lijdt aan de ziekte. Tijdens het onderzoek hebben wetenschappers hebben weefsel gekweekt van elk type endometriose. Zo konden ze de groei en verandering observeren van het weefsel, en vergelijken hoe het weefsel reageerde op verschillende behandelingen. Op die manier kunnen onderzoekers hun behandeling beter toespitsen op een bepaalde type van endometriose. Ze zouden ook gemakkelijker kunnen vaststellen of een vruchtbaarheidsbehandeling aangewezen is. «Door het type endometriose te kennen, zullen we beter kunnen inschatten of een patiënt een agressieve, invasieve vorm van de ziekte kan ervaren en of we een vruchtbaarheidsbehandeling moeten opstarten», klinkt het nog.

Vergelijkbaar met doorbraak borstkanker

Jason Abbott, professor verloskunde en gynaecologie aan het Sydney Royal Hospital for Women, zegt dat de ontwikkelingen in deze studie vergelijkbaar zijn met die van studies van dertig jaar geleden naar de behandeling van borstkanker. «Dertig jaar geleden behandelden we alle borstkankers op dezelfde manier. Nu weten we dat er verschillende types zijn, die elk op hun eigen manier behandeld moeten worden.»