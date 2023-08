Europese Commissie keurt eerste RSV-vaccin voor zuigelingen goed

«In de aanloop naar het herfst- en winterseizoen kan dit vaccin helpen om ernstige RSV-gevolgen te vermijden voor sommige van onze meest kwetsbaren. Dit is in het bijzonder belangrijk voor kinderen. Voor hen is RSV een belangrijke oorzaak van hospitalisatie», zo licht Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides toe. Ze beveelt de lidstaten aan het vaccin te integreren in nationale vaccinatiecampagnes.

Vaccinatie van zwangere vrouwen

RSV, het respiratoir syncytieel virus, veroorzaakt een luchtweginfectie die zeer vaak voorkomt bij borelingen. Het virus veroorzaakt doorgaans milde symptomen, zoals een loopneus of een droge hoest. De meeste mensen herstellen snel, maar bij zuigelingen, ouderen of mensen met een long- of hartaandoening of diabetes kan een infectie ernstige gevolgen hebben en tot longontstekingen leiden.

Abrysvo, een vaccin van farmagigant Pfizer, kan borelingen tegen een infectie beschermen via vaccinatie van zwangere vrouwen. Eerder deze week hebben ook de Amerikaanse autoriteiten het vaccin goedgekeurd. In juni zette de Commissie ook al het licht op groen voor het RSV-vaccin van de Britse farmaceut GSK, maar dat vaccin is gericht op de bescherming van oudere mensen.

Lees ook Griepprik dit najaar ook bij apotheker